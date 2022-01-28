Расписание соревнований по санному спорту на Олимпиаде-2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по санному спорту. В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей.



Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

6 февраля

16:15 мск — мужчины, одноместные сани.

8 февраля

16:35 — женщины, одноместные сани.

9 февраля

16:35 — мужчины, двойки.

10 февраля

16:30 — командные соревнования, эстафета.

Состав сборной России

Мужчины, одноместные сани: Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич.

Женщины, одноместные сани: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Двойки: Андрей Богданов / Юрий Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов.