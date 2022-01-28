Расписание соревнований по санному спорту на Олимпиаде-2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по санному спорту. В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей.
Санный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
6 февраля
16:15 мск — мужчины, одноместные сани.
8 февраля
16:35 — женщины, одноместные сани.
9 февраля
16:35 — мужчины, двойки.
10 февраля
16:30 — командные соревнования, эстафета.
Состав сборной России
Мужчины, одноместные сани: Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич.
Женщины, одноместные сани: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.
Двойки: Андрей Богданов / Юрий Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов.
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