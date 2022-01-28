Расписание соревнований по скелетону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по скелетону. В этом виде спорта будут разыграны два комплекта медалей.



Скелетон. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

11 февраля

16:55 мск — мужчины, четвёртая попытка.

12 февраля

16:55 — женщины, четвёртая попытка.

В состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Соревнования пройдут в cанно-бобслейном центре Сяохайто, расположенном в районе Яньцин.

Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).