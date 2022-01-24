Николай Валуев отреагировал на запрет фото украинцев с россиянами на Олимпиаде в Пекине

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о словах министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Тот подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Я давно перестал удивляться идиотским событиям с участием представителей нынешней украинской власти. Но за украинских спортсменов в данном случае нужно прежде всего переживать украинским гражданам. Пусть они сами обратятся к тем людям, которых выбрали, и попросят прекратить дёргать атлетов, чтобы они получили возможность спокойно выступить на Олимпиаде. Вправе ли Министерство молодёжной политики и спорта выпускать такие запреты? Считаю, действия местных властей компенсирует их в кавычках профессионализм», — приводит слова Валуева RT.