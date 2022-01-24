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Тарасова жёстко высказалась о министре спорта Украины после запрета на фото с россиянами

Тарасова жёстко высказалась о министре спорта Украины после запрета на фото с россиянами
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Тот подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьёзную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдалённые. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов. Наши фигуристки всегда здоровались, дружили и целовались с украинскими. У Украины сейчас совсем мало спортсменов в фигурном катании. У наших фигуристов отличные взаимоотношения с украинцами. Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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