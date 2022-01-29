Расписание соревнований по сноуборду на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по сноуборду. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.



Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

6 февраля

4:30 мск — слоупстайл, женщины.

7 февраля

7:00 — слоупстайл, мужчины.

8 февраля

10:41 — параллельный гигантский слалом, женщины.

10:48 — параллельный гигантский слалом, мужчины.

9 февраля

10:50 — сноуборд-кросс, женщины.

10 февраля

4:30 — хафпайп, женщины.

10:20 — сноуборд-кросс, мужчины.

11 февраля

4:30 — хафпайп, мужчины.

12 февраля

5:55 — сноуборд-кросс, микст.

15 февраля

4:30 — биг-эйр, женщины.

8:00 — биг-эйр, мужчины.

В состав мужской сборной России вошли двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, Даниил Донских, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды включены Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова.