Расписание соревнований по сноуборду на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по сноуборду. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.
Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
6 февраля
4:30 мск — слоупстайл, женщины.
7 февраля
7:00 — слоупстайл, мужчины.
8 февраля
10:41 — параллельный гигантский слалом, женщины.
10:48 — параллельный гигантский слалом, мужчины.
9 февраля
10:50 — сноуборд-кросс, женщины.
10 февраля
4:30 — хафпайп, женщины.
10:20 — сноуборд-кросс, мужчины.
11 февраля
4:30 — хафпайп, мужчины.
12 февраля
5:55 — сноуборд-кросс, микст.
15 февраля
4:30 — биг-эйр, женщины.
8:00 — биг-эйр, мужчины.
В состав мужской сборной России вошли двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, Даниил Донских, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды включены Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова.
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