Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сноуборд, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по сноуборду на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по сноуборду. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.

Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
6 февраля
4:30 мск — слоупстайл, женщины.

7 февраля
7:00 — слоупстайл, мужчины.

8 февраля
10:41 — параллельный гигантский слалом, женщины.
10:48 — параллельный гигантский слалом, мужчины.

9 февраля
10:50 — сноуборд-кросс, женщины.

10 февраля
4:30 — хафпайп, женщины.
10:20 — сноуборд-кросс, мужчины.

11 февраля
4:30 — хафпайп, мужчины.

12 февраля
5:55 — сноуборд-кросс, микст.

15 февраля
4:30 — биг-эйр, женщины.
8:00 — биг-эйр, мужчины.

В состав мужской сборной России вошли двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, Даниил Донских, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин. В состав женской команды включены Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022