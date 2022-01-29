Расписание соревнований по фристайлу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фристайлу. В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.



Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

5 февраля

15:40 мск — могул, мужчины.

6 февраля

15:40 — могул, женщины.

8 февраля

5:45 — биг-эйр, женщины.

9 февраля

6:45 — биг-эйр, мужчины.

10 февраля

14:50 — акробатика, микст.

14 февраля

4:30 — слоупстайл, женщины.

15:00 — акробатика, женщины.

15 февраля

4:30 — слоупстайл, мужчины.

16 февраля

15:00 — акробатика, мужчины.

17 февраля

10:20 — ски-кросс, женщины.

18 февраля

4:30 — ски-хафпайп, женщины.

11:05 — ски-кросс, мужчины.

19 февраля

4:30 — ски-хафпайп, мужчины.