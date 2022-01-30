Расписание соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по шорт-треку. В этом виде спорта будут разыграны девять комплектов медалей.



Шорт-трек. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

5 февраля

16:26 мск — смешанная эстафета.

7 февраля

15:46 — 500 м, женщины.

15:58 — 1000 м, мужчины.

9 февраля

16:20 — 1500 м, мужчины.

11 февраля

15:43 — 1000 м, женщины.

13 февраля

14:44 — эстафета, 3000 м, женщины.

15:14 — 500 м, мужчины.

16 февраля

15:44 — эстафета, 5000 м, мужчины.

16:18 — 1500 м, женщины.

Состав сборной России

Мужчины: Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.

Женщины: Елена Серёгина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.