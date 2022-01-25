Первый канал на старте Олимпиады-2022 покажет командные соревнования фигуристов

Первый канал покажет старт командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022, которые состоятся в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба канала. Соревнования фигуристов пройдут с 4 по 19 февраля.

Отмечается, что Первый канал организует собственную студию в Пекине, все трансляции будут комментироваться с места событий. В эфире будут выходить также «Дневники Олимпиады», а на цифровых платформах – два регулярных тематических шоу по фигурному катанию и хоккею.

4 февраля канал покажет трансляцию командного турнира по фигурному катанию (короткая программа у мужчин и спортивных пар, ритм-танец, начало – в 04:15 мск), 5 февраля – биатлонную смешанную эстафету (11:45 мск), 6 февраля – мужской скиатлон (09:50 мск).