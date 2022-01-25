«Паранойя и шизофрения». Владимир Соловьёв — о запрете фото украинцев с россиянами на ОИ

Известный журналист Владимир Соловьёв высказался о решении министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Тот подтвердил, что ведомство рекомендовало украинским спортсменам избегать совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).
«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт вне политики. Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи.
Лучше бы украинцы включили голову, когда дают такие советы. Посмотрите, как достойно себя ведут и Усик, и Ломаченко. У них столько болельщиков по всему миру, не только на Украине. Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник», — цитирует Соловьёва «Спорт-экспресс».
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