Молитва о победе сборной России на ОИ-2022 в Пекине пройдёт онлайн после встречи с Путиным

Молитва о победе российской сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине состоится во вторник в онлайн-формате после общения спортсменов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский. Мероприятие состоится сегодня, 25 января.
«Онлайн-формат уже использовался. Мы предполагаем следующее: после того как президент поговорит со спортсменами, будет включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина). Он скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной. Может быть, будет какой-то разговор — не знаю, будут ли в состоянии спортсмены, но мы готовы к двустороннему формату», — цитирует Петровского «РИА Новости Спорт».
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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