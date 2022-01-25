Молитва о победе сборной России на ОИ-2022 в Пекине пройдёт онлайн после встречи с Путиным

Молитва о победе российской сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине состоится во вторник в онлайн-формате после общения спортсменов с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский. Мероприятие состоится сегодня, 25 января.

«Онлайн-формат уже использовался. Мы предполагаем следующее: после того как президент поговорит со спортсменами, будет включение председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана (Баданина). Он скажет архипастырское слово и совершит молитву о победе российской сборной. Может быть, будет какой-то разговор — не знаю, будут ли в состоянии спортсмены, но мы готовы к двустороннему формату», — цитирует Петровского «РИА Новости Спорт».

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.