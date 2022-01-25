США на Олимпиаде представят 114 мужчин, 108 женщин и 1 небинарный спортсмен

Опубликован полный состав национальной команды США на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

За сборную США выступят 223 спортсмена, в том числе 114 мужчин, 108 женщин и 1 небинарный спортсмен, а именно фигурист Тимоти Ледюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн.

Это вторая по величине делегация США за всю историю Олимпийских игр. На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) страну представляли 228 спортсменов. На тех ОИ сборная США заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте. Спортсмены завоевали 23 медали, в том числе девять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Выше в таблице оказались сборные Норвегии, Германии и Канады.