ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Пекин едут 212 российских спортсменов. В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов, в том числе 103 женщины и 109 мужчин. Самая обширная заявка у хоккеистов. В мужской команде — 25 игроков, в женской — 23. В общей сложности российская олимпийская делегация состоит из 461 представителя: помимо спортсменов, это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР и ФМБА.

Отдельно отмечается, что некоторые федерации в последний момент внесли изменения в состав. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении России двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников ещё могут быть единичные изменения.