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В МОК прокомментировали запрет украинским спортсменам общаться с россиянами на Олимпиаде

В МОК прокомментировали запрет украинским спортсменам общаться с россиянами на Олимпиаде
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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на рекомендации Национального олимпийского комитета (НОК) Украины касательно контактов с российскими спортсменами на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами. Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены знают, как «вести себя во время провокаций», связанных с россиянами.

«Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет является единственным и автономным органом власти. Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпиадах», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

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