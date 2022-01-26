Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг рискуют не успеть на самолёт сборной Норвегии

Норвежские прыгуны с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг, завоевавшие на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане золотые медали в командных соревнованиях, рискуют не успеть на рейс национальной команды, которая готовится вылететь на Игры в Пекине (Китай). Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet. Сборная Норвегии вылетает в Пекин 31 января.

Чтобы попасть на рейс, нужно четырежды сдать отрицательный тест на коронавирус, при этом первый тест необходимо сдать за пять дней до вылета. Танде и Форфанг заразились коронавирусом после этапа Кубка мира в Закопане (Польша) полторы недели назад. По словам Танде, ему ещё не удалось сдать отрицательный тест. Что касается Форфанга, то он ожидает результатов.

Если прыгуны не успеют на самолёт, есть вариант, при котором они отправятся на Олимпиаду чуть позже, отдельно от команды. В худшем случае им придётся пропустить прыжки с нормального трамплина 6 февраля.