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Два российских бобслеиста сдали положительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой

Два российских бобслеиста сдали положительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой
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Российские бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Вчера, 25 января, стало известно о положительном тесте у скелетониста Никиты Трегубова.

«У троих там положительные тесты на коронавирус — ещё Пушкарёв и Кондратенко. В скелетоне запасной — Евгений Рукосуев. Возможно, что он будет выступать: он прибыл на базу в Новогорск для прохождения тестирования на ковид. Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи», — приводит слова тренера скелетонистов Дениса Алимова matchtv.ru.

Пушкарёв входит в состав сборной России в двойке и четвёрке. Кондратенко — разгоняющий в четвёрке с Максимом Андриановым, Пушкарёвым и Дмитрием Лопиным.

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