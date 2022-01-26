Глава Федерации бобслея и скелетона России не в курсе проблем Никиты Трегубова
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Президент Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина сообщила, что была не в курсе трудностей, с которыми столкнулся серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, скелетонист Никита Трегубов. Спортсмен рассказал, что после положительного теста на коронавирус его увезли с базы в Сочи и он был вынужден снять квартиру за свой счёт. Трегубов также сообщил, что новые тесты оплачивает самостоятельно.
Аникину спросили, почему федерация не оплачивала тест Трегубова.
«Я не в курсе. Пока идёт тестирование сборной и нет окончательных списков. Раньше 30 января будет точный состав», — приводит слова Аникиной «РБК-Спорт».
Сегодня, 26 января, стало известно, что два российских бобслеиста сдали положительный тест на коронавирус.
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