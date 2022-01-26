Станислав Поздняков рассказал о влиянии ОКР на определение составов на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о влиянии Олимпийского комитета на формирование состава сборных России.

«У спортсменов была возможность на протяжении всего сезона выигрывать призовые места. Это могло расширить количество спортсменов, которые отправятся в Пекин. Своими результатами они этого показать не смогли, поэтому возникла подобная ситуация с Антоном Бабиковым.

В истории отечественного спорта часто бывали ситуации, когда либо президент Олимпийского комитета России, либо министр спорта вмешивался. Например, в плавании в 1988 году Владимир Сальников не отобрался на Олимпиаду, тем не менее решением Олимпийского комитета он был включён в состав команды и выиграл золото. Отличный пример, но нельзя забывать, что Владимир к тому моменту был многократным олимпийским чемпионом и всемирно признанным пловцом. Чего нельзя сказать о тех спортсменах, вокруг которых и ведутся обсуждения сейчас.

Был похожий случай в 1992 году, как раз тогда руководство Федерации фехтования приняло решение взять молодого 19-летнего спортсмена, которого, возможно, звали Станислав Поздняков, в ущерб опытному 36-летнему.

Но, как правило, спорт — одна из довольно объективных областей деятельности, И ни один тренер не будет брать спортсмена в ущерб себе. Брать слабого никто не будет. Олимпийский комитет утверждает состав сборной команды и может вносить свои корректировки. В биатлоне изменений не предвидится. Состав команды уже утверждён, изменения могут быть только по медицинским показателям», — сказал Поздняков в эфире радио «Первое спортивное».