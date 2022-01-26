Минспорт России усилил антиковидные меры на базах, где олимпийцы готовятся к ОИ-2022

Минспорт России и Роспотребнадзор утвердили антиковидные правила, которые будут действовать на заключительном этапе подготовки сборных команд России к Олимпийским играм в Пекине. Речь о приезде и пребывании спортсменов на базах.

«До заезда на базу спортсмены и тренеры проходят ПЦР-тестирование не ранее чем за 48 часов до прибытия. Заезд сборной команды и сопровождающих лиц осуществляется исключительно при отрицательном результате исследования. В течение 24 часов после заезда все члены сборной команды проходят ПЦР-тестирование.

Члены сборной команды и сопровождающие лица размещаются в одноместные номера. Для размещения членов одной команды рекомендуется выделение отдельного корпуса, этажа, крыла здания с отдельным входом», — говорится в регламенте на сайте Минспорта РФ.

До получения отрицательного результата тестирования никто не может покидать свои номера. Затем разрешается посещать столовую, тренировочные площадки и другую спортивную инфраструктуру. В дальнейшем ПЦР-тестирование спортсменов будет осуществляться ежедневно.

Прибытие на базу спортсменов и сопровождающих команду лиц проводится в течение одного дня. Ступенчатый заезд допускается при условии соблюдения противоэпидемиологических мер на предыдущем месте проведения тренировочных мероприятий и наличии отрицательного ПЦР-теста, проведённого не ранее чем за 48 часов.

При бессимптомном заражении спортсмены будут изолированы в обсерваторы, при наличии признаков заболевания – в стационар (по возможности).

Контактировавшие лица будут изолированы на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трёх отрицательных ПЦР-тестов, проведённых с интервалом не менее 24 часов.

За каждой сборной закрепляется специально выделенный транспорт, который доставляет команду от места проживания до тренировочной площадки и обратно. Обработка контактных поверхностей в салоне проводится после каждого рейса с применением дезинфицирующих средств.

Также усиленные меры касаются персонала баз и отлёта команд в Пекин.