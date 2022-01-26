Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Пекин

Первый рейс с российскими спортсменами отправился в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.
Олимпийцы вылетели из московского аэропорта Шереметьево. Рейс с россиянами на борту вылетел в 21:05 мск и должен приземлиться в аэропорту Шоуду в Пекине в 04:00 мск.
Общая численность делегации составила 59 человек, в неё вошли: биатлонисты (десять), конькобежцы (16), а также команды по женскому хоккею (23) и шорт-треку (десять).
Публикация доступна в «инстаграме» Олимпийского комитета России (ОКР).
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
- 26 января 2022
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