Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Пекин

Первый рейс с российскими спортсменами отправился в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.

Олимпийцы вылетели из московского аэропорта Шереметьево. Рейс с россиянами на борту вылетел в 21:05 мск и должен приземлиться в аэропорту Шоуду в Пекине в 04:00 мск.

Общая численность делегации составила 59 человек, в неё вошли: биатлонисты (десять), конькобежцы (16), а также команды по женскому хоккею (23) и шорт-треку (десять).

Публикация доступна в «инстаграме» Олимпийского комитета России (ОКР).

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.