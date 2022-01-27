Правительство Швейцарии отказалось ехать на Олимпиаду в Пекине
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Правительство Швейцарии не приедет на Олимпийские игры в Пекине 2022 года.
«Ввиду неопределенной ситуации с пандемией в Швейцарии и того факта, что из-за усилий Китая по сдерживанию пандемии коронавируса невозможно будет провести какие-либо предметные двусторонние встречи и контакты со спортсменами, Федеральный совет принял решение не участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. На Олимпиаде 2018 года сборная Швейцарии заняла восьмое место в общем медальном зачёте, завоевав 15 медалей.
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