Правительство Швейцарии отказалось ехать на Олимпиаду в Пекине

Правительство Швейцарии не приедет на Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

«Ввиду неопределенной ситуации с пандемией в Швейцарии и того факта, что из-за усилий Китая по сдерживанию пандемии коронавируса невозможно будет провести какие-либо предметные двусторонние встречи и контакты со спортсменами, Федеральный совет принял решение не участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. На Олимпиаде 2018 года сборная Швейцарии заняла восьмое место в общем медальном зачёте, завоевав 15 медалей.