В олимпийской сборной США выявлен первый случай коронавируса

Американский бобслеист Джош Уильямсон стал положительный тест на коронавирус.
«В воскресенье утром у меня был положительный результат на COVID-19, поэтому меня не будет с командой на рейсе в Пекин. Есть более поздние рейсы в Пекин во время Олимпийских игр. Мне просто нужно получить отрицательные тесты на коронавирус. Поддержка, которую я получил была невероятной, и она много значила для меня. Я надеюсь, что у меня будет шанс побороться за вас всех!» — написал спортсмен в своём «инстаграме».
Уильямсон первый американский спортсмен, включенный в олимпийскую сборную США 2022 года, который сдал положительный результат за две недели до Олимпиады, которые стартуют 4 февраля.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта.
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