Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг пропустят последний перед ОИ этап КМ из-за ковида

Норвежские прыгуны с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг, завоевавшие на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) золотые медали в командных соревнованиях, пропустят последний перед Олимпиадой в Пекине (Китай) этап Кубка мира в Виллингене (Германия), сообщает NRK.

Спортсмены заразились коронавирусом после этапа Кубка мира в Закопане (Польша) полторы недели назад. Новые тесты вновь оказалась положительными. При этом отмечается, что спортсмены ещё могут отправиться на Олимпиаду вовремя.

Первые соревнования у прыгунов на лыжах с трамплина в Пекине состоятся 6 февраля. Сборная Норвегии вылетает в Пекин 31 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.