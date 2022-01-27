Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг пропустят последний перед ОИ этап КМ из-за ковида
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Норвежские прыгуны с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг, завоевавшие на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) золотые медали в командных соревнованиях, пропустят последний перед Олимпиадой в Пекине (Китай) этап Кубка мира в Виллингене (Германия), сообщает NRK.
Спортсмены заразились коронавирусом после этапа Кубка мира в Закопане (Польша) полторы недели назад. Новые тесты вновь оказалась положительными. При этом отмечается, что спортсмены ещё могут отправиться на Олимпиаду вовремя.
Первые соревнования у прыгунов на лыжах с трамплина в Пекине состоятся 6 февраля. Сборная Норвегии вылетает в Пекин 31 января.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Новость по темеРасписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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