Патриарх Кирилл дал напутствие российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие членам олимпийской и паралимпийской сборных команд России — участникам предстоящих зимних Игр в Пекине (Китай).

«Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас — участников Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине.

Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали своё мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе. Надеюсь, что на предстоящих состязаниях вам удастся показать впечатляющие результаты, добиться немалых спортивных успехов и завоевать новые олимпийские награды.

Известные обстоятельства, связанные с распространением губительного вируса, не позволили нам в этот раз собраться на совместное богослужение в Храме Христа Спасителя, как это бывало в прошлые годы. Однако это не помешало ощутить нам общность в молитвах перед важным этапом вашей жизни.

Во всех обстоятельствах уповайте на всесильную помощь Божию и Его мудрое попечение о каждом человеке. Да укрепит вас всесильный Господь в предстоящих состязаниях. Призываю на вас Божие благословение, уповая, что предстоящие соревнования послужат созиданию мира во всём мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов.

С пожеланиями крепкого здоровья и новых спортивных свершений», — говорится в заявлении Патриарха на официальном сайте РПЦ.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.