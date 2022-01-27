Украинский тренер: на Олимпиаде маска нужна, чтобы не от ковида защищаться, а от химии

Главный тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич рассказал об антиковидных ограничениях на Олимпиаде в Пекине.

«Психологически очень тяжело, когда тебя постоянно во всём ограничивают. И китайцы очень больно берут ПЦР-тесты. Они максимально далеко лезут в горло, потом крутят там, считают до 10 — и только после этого вынимают. И все твои крики и предостережения на них не влияют. Это биороботы, у них нет вообще никаких эмоций.

Плюс в Китае мы столкнулись с тем, что очень небольшое количество обслуживающего персонала владеет английским. Они общаются исключительно на китайском, из-за чего возникают проблемы. И нас поразило, что они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы помочь нам решить все трудности и технические вопросы, которые возникают.

А чисто ковидные сложности – очень много химии, которая через несколько дней после начала поездки уже мешала дышать. Там маска нужна, чтобы не от ковида защищаться, а от химии. И она была абсолютно везде. Нас час везли из отеля на трек, и всё это время мы ей дышали. Наши сиденья были влажные от обработки, и вся одежда была в этой белой химии.

И в аэропорту нас встречали, как астронавты, в своих костюмах — и смотрели на нас, как на прокажённых. И убегали, когда мы подходили ближе. В аэропорту выделили для иностранных спортсменов отдельный терминал, где всё было абсолютно белое и было невозможно дышать. И на протяжении всего перелёта стюардессы были в этих скафандрах.

Всё это сильно давит психологически. Нет той атмосферы праздника или открытости, как бывает на Олимпиадах. Чувствуешь, что попал в какую-то тюремную лабораторию, и ты там – подопытный кролик. С тобой могут сделать всё, что угодно. Могут сделать у тебя позитивный тест и в любой момент убрать с соревнований. Вот так технично, исходя из ковидных ограничений.

И когда ты чувствуешь, что в любой день можешь получить позитивный результат теста, потому что им так захотелось, а ты абсолютно бесправный, то это накладывает серьёзный отпечаток», — приводит слова Гераскевича «Обозреватель».