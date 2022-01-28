Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

МОК запретил олимпийцам размещать в соцсетях видео и аудио с мест проведения соревнований

МОК запретил олимпийцам размещать в соцсетях видео и аудио с мест проведения соревнований
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила совершения публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Разрешается:

— делать фотографии (с использованием непрофессионального оборудования) на Олимпийских играх;

— делиться фотографиями в своих личных учетных записях в социальных сетях или на веб-сайтах; записывать аудио/видео (с помощью непрофессионального оборудования) на Олимпийских играх; и делиться аудио- видеозаписями в своих личных учетных записях в социальных сетях или на веб-сайтах. Сюда входят записи в зонах для зрителей и Олимпийской деревне (за исключением зон ограниченного доступа). Однако запрещается делиться записями в местах проведения соревнований, в служебных зонах или в зонах ограниченного доступа.

Запрещается:

— делиться аудио-/видеозаписями в следующих зонах:
1) «Места проведения соревнований» — это зоны проведения спортивных соревнований или церемоний (включая церемонию открытия и закрытия, а также зоны для тренировок и практики);
2) «Служебные зоны» — это зоны, предназначенные для поддержки проведения Олимпийских игр, куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров;
3) «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с Covid-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд.

— делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх в коммерческих или рекламных целях (кроме случаев, указанных в документе «Коммерческие возможности для участников» МОК, например, в связи с официальными вещательными компаниями и спонсорами);

— делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр;

— делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в учетных записях других людей в социальных сетях или на веб-сайтах; и выступать в качестве журналистов, репортеров или иных представителей средств массовой информации, во время своего пребывания на Олимпийских играх, в том числе действовать от имени любой организации средств массовой информации.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Грустная история крутого русского конькобежца. Кулижников едет на Олимпиаду слишком поздно Грустная история крутого русского конькобежца. Кулижников едет на Олимпиаду слишком поздно
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022