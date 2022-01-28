Президент Международного паралимпийского комитета пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса.

«Очень разочарован, я не пойду на Олимпийские игры, так как я только что сдал положительный результат на COVID-19. Пока я на самоизоляции, сосредоточусь на восстановлении и подготовке к Паралимпийским играм и просмотре олимпийских соревнований по телевизору. Удачи всем олимпийцам, МОК и Пекину», — написал Парсонс в своём «твиттере».

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта. Спортсмены примут участие в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: виды спорта на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и виды спорта на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках).