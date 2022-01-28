12 новых случаев заражения коронавирусом выявлено среди прибывших в Пекин на ОИ-2022

В Пекине (Китай) среди прибывших на Олимпийские игры 2022 года выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении оргкомитета Олимпийских игр.
Накануне, 27 января в Китай прибыли 1682 человека, среди них 1042 спортсмена и официальных лица. Два случая заражения было выявлено среди спортсменов и официальных лиц, а ещё восемь — среди «представителей заинтересованных сторон». Также два случая выявили у лиц, которые ранее прибыли на Олимпийские игры.
Напомним, случай заражения был выявлен и в российской делегации. Коронавирус обнаружили у тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова. После прилёта в Пекин он сдал тест, который дал положительный результат. Теперь ему предстоит находиться на карантине.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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