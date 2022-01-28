«Вдруг тащат в инфекционку». Бобслеист Алексей Пушкарёв рассказал о заражении ковидом

Российский бобслеист Алексей Пушкарёв прокомментировал ситуацию с обнаружением у него коронавируса перед стартом Олимпийских игр в Пекине. О положительном тесте Пушкарёва ранее рассказал скелетонист Никита Трегубов.

«Мы были с самого начала вместе с Никитой Трегубовым. Вместе поехали на скорой в инфекционку, вместе там приняли решение отказаться от больницы. Деваться было некуда, мы же «положительные», домой уехать нельзя. Поискали в интернете и сняли квартиру. Лечусь! Хотя симптомов абсолютно никаких нет, даже близко. Но внутри зараза-то сидит, раз тест её показывает.

Со вчерашнего дня тесты сдаю каждый день. Потому что сроки поджимают, чтобы поехать на Олимпиаду, мне нужны два подряд отрицательных теста. У нас сейчас каждый час и каждая секунда на счету. Самое обидное, что у меня уже был отрицательный тест, а потом вылез снова положительный.



Команда улетает в Пекин 31 января. Но старты начинаются гораздо позже. Смогу ли я прилететь потом, будет зависеть от руководства. Главное сейчас — показать отрицательный ПЦР-тест.

Как отреагировал на новость о положительном тесте? Честно, когда узнал, был в полнейшем шоке. Никогда не думаешь, что это может случиться именно с тобой. Особенно когда чувствуешь себя абсолютно нормально, ничто не предвещает. И вдруг тебя тащат в инфекционку…

Мне тут звонит мама, говорит: «Ты знаешь, что везде на первых полосах?» А я даже не в курсе. Родителям и друзьям хотел не говорить о положительном тесте, чтоб зря не волновались. Изначально только с супругой поделился. А мама в итоге в интернете всё равно прочитала», — цитирует Пушкарёва «Спорт-экспресс».