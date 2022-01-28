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Перед Играми в Пекине Джессика Диггинс вспомнила о своей олимпийской победе

Перед Играми в Пекине Джессика Диггинс вспомнила о своей олимпийской победе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс перед Играми-2022 вспомнила о предыдущих Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.

«4 года назад… 8 лет назад… воспоминания, которые наполняют моё сердце!

На этот раз это будет новое приключение. Но как говорил нам перед Сочи-2014 один из наших замечательных тренеров: «Каждый раз, когда ты что-то делаешь, это в последний раз. Даже если ты сделаешь это снова, это будет по-другому, да и ты будешь другим. Так что наслаждайся. Даже если в какой-то момент будет трудно».

Готовы насладиться каждым мгновением этого приключения с невероятной командой и командой поддержки дома! Благодарна и счастлива быть здесь», — написала Диггинс на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Джессики Диггинс в «Инстаграме».

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