У олимпийского знаменосца сборной Словении выявили коронавирус

Словенский сноубордист Жан Кошир заразился коронавирусом. Он является знаменосцем своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Оба теста спортсмена показали положительные результаты, и он был отправлен на изоляцию.

«Руководство олимпийской сборной выполнило инструкции организаторов, и сейчас спортсмен изолирован», — приводит слова пресс-службы словенской команды ESPN.

Представители сборной добавили, что у Кошира нет симптомов и он остановился в специальном отеле с тренажёрным залом и оборудованием, необходимым для тренировок в помещении.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.