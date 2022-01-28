У олимпийского знаменосца сборной Словении выявили коронавирус

Словенский сноубордист Жан Кошир заразился коронавирусом. Он является знаменосцем своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Оба теста спортсмена показали положительные результаты, и он был отправлен на изоляцию.
«Руководство олимпийской сборной выполнило инструкции организаторов, и сейчас спортсмен изолирован», — приводит слова пресс-службы словенской команды ESPN.
Представители сборной добавили, что у Кошира нет симптомов и он остановился в специальном отеле с тренажёрным залом и оборудованием, необходимым для тренировок в помещении.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
- 28 января 2022
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