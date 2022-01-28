Олимпийские игры — 2022: в соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 95 стран
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В Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине, примут участие 95 стран. В розыгрыше будет 109 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин).
Церемония открытия состоится 4 февраля на Пекинском национальном стадионе, начало — в 15:00 мск. Церемония закрытия пройдёт 20 февраля на той же арене и в то же время, после чего олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо, которые станут столицами зимних Игр 2026 года.
Самая большая делегация в Пекине должна быть у США — до 223 спортсменов. В российской олимпийской команде будет до 212 спортсменов. Всего ожидается участие более 4000 спортсменов. Из-за эпидемии ковида данные могут измениться.
Список всех стран-участниц можно посмотреть на «Чемпионате».
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