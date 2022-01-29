В Пекине зафиксировали 36 новых случаев заражения COVID-19 среди участников ОИ-2022

Организаторы Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) зафиксировали 36 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщается на официальном сайте соревнований.

Всего 28 января на Игры в Китай прибыло 1418 человек, в том числе 736 спортсменов и представителей команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 29 случаев заражения, из них 19 – у спортсменов и представителей команд.

Также за сутки положительные результаты тестов получили семь человек, прибывших в Пекин ранее. Все они являются лицами, задействованными в проведении Олимпиады.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).