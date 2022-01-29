Тайвань не выступит на церемонии открытия ОИ-2022 из-за споров по поводу названия страны

Сборная Тайваня не выступит на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Это произошло из-за споров с китайской стороной по поводу названия страны.
Китай настаивает на том, чтобы олимпийцы из Тайваня выступали на зимних соревнованиях под названием «сборная Китайского Тайбэя». В Тайване с такой позицией не согласны.
Отметим, что официально атлеты из Тайваня не могут выступать под названием «Тайвань», так как их государство не признано независимым большинством стран.
Всего на Играх в Пекине должны выступить 15 тайваньских спортсменов.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
- 29 января 2022
-
11:27
-
10:56
-
10:26
-
10:25
-
10:14
-
09:58
-
09:54
-
09:00
-
08:18
-
06:23
-
04:58
-
04:18
-
00:02
- 28 января 2022
-
22:34
-
22:26
-
22:17
-
21:28
-
21:00
-
20:49
-
20:31
-
20:06
-
18:59
-
18:38
-
18:16
-
17:56
-
17:46
-
17:00
-
15:49
-
14:58
-
13:34
-
13:01
-
12:35
-
12:26
-
12:02
-
11:39