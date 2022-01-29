Тайвань не выступит на церемонии открытия ОИ-2022 из-за споров по поводу названия страны

Сборная Тайваня не выступит на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Это произошло из-за споров с китайской стороной по поводу названия страны.

Китай настаивает на том, чтобы олимпийцы из Тайваня выступали на зимних соревнованиях под названием «сборная Китайского Тайбэя». В Тайване с такой позицией не согласны.

Отметим, что официально атлеты из Тайваня не могут выступать под названием «Тайвань», так как их государство не признано независимым большинством стран.

Всего на Играх в Пекине должны выступить 15 тайваньских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.