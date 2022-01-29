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Олимпийские игры — 2022 в Пекине, замены в сборной России из-за коронавируса

Кто не поедет на Олимпиаду от России из-за коронавируса. Данные от 29 января
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Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) претерпел изменения в связи с коронавирусом. Из итоговой заявки был исключён фигурист Михаил Коляда, тест которого на COVID-19 дал положительный результат. В составе сборной России его заменил Евгений Семененко.

Положительный тест на коронавирус сдали также скелетонист Никита Трегубов, бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. Их участие в Играх-2022 находится под вопросом.

Ранее несколько членов сборной России по биатлону не вылетели в Пекин вместе с командой. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печёрского. Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина был отложен – для въезда в Китай им потребовалось дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе. 28 января вопрос с вылетом был благополучно решён.

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, который прибыл в Пекин, сдал сначала положительный тест на ковид, а затем — отрицательный.

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