Георгий Джикия обратился к российским олимпийцам

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выступил с обращением к сборной России, которая готовится принять участие Олимпийских играх – 2022.

«Дорогие наши олимпийцы, от всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр. Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как больше золотых медалей. Удачи!» — сказал Джикия.

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Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. В окончательный состав сборной России вошли 212 спортсменов, в том числе 103 женщины и 109 мужчин. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).