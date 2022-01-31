Расписание соревнований по бобслею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по бобслею. В этом виде спорта будут разыграны четрые комплекта медалей.
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
14 февраля
6:00 мск — женщины, монобоб.
15 февраля
16:50 — мужчины, двойки.
19 февраля
16:30 — женщины, двойки.
20 февраля
6:20 — мужчины, четвёрки.
Состав сборной России
Мужчины, двойки: Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов, Максим Андрианов / Алексей Пушкарёв.
Мужчины, четвёрки: Ростислав Гайтюкевич /Михаил Мордасов / Алексей Лаптев / Павел Травкин, Максим Андрианов / Алексей Пушкарёв / Василий Кондратенко / Дмитрий Лопин. Запасной разгоняющий – Александр Ефимов.
Женщины, монобоб: Надежда Сергеева.
Женщины, двойки: Надежда Сергеева / Юлия Беломестных, Анастасия Макарова / Елена Мамедова. Запасная разгоняющая – Юлия Егошенко.
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