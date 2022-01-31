Расписание соревнований по бобслею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по бобслею. В этом виде спорта будут разыграны четрые комплекта медалей.



Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

14 февраля

6:00 мск — женщины, монобоб.



15 февраля

16:50 — мужчины, двойки.



19 февраля

16:30 — женщины, двойки.



20 февраля

6:20 — мужчины, четвёрки.



Состав сборной России

Мужчины, двойки: Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов, Максим Андрианов / Алексей Пушкарёв.



Мужчины, четвёрки: Ростислав Гайтюкевич /Михаил Мордасов / Алексей Лаптев / Павел Травкин, Максим Андрианов / Алексей Пушкарёв / Василий Кондратенко / Дмитрий Лопин. Запасной разгоняющий – Александр Ефимов.



Женщины, монобоб: Надежда Сергеева.



Женщины, двойки: Надежда Сергеева / Юлия Беломестных, Анастасия Макарова / Елена Мамедова. Запасная разгоняющая – Юлия Егошенко.