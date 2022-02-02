Расписание соревнований по фристайлу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фристайлу. В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.



Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований

5 февраля

15:40 мск — могул, мужчины.



6 февраля

15:40 — могул, женщины.



8 февраля

5:45 — биг-эйр, женщины.



9 февраля

6:45 — биг-эйр, мужчины.



10 февраля

14:50 — акробатика, микст.



14 февраля

4:30 — слоупстайл, женщины.

15:00 — акробатика, женщины.



15 февраля

4:30 — слоупстайл, мужчины.



16 февраля

15:00 — акробатика, мужчины.



17 февраля

10:20 — ски-кросс, женщины.



18 февраля

4:30 — ски-хафпайп, женщины.

11:05 — ски-кросс, мужчины.



19 февраля

4:30 — ски-хафпайп, мужчины.