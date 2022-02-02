Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фристайл, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по фристайлу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фристайлу. В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
5 февраля
15:40 мск — могул, мужчины.

6 февраля
15:40 — могул, женщины.

8 февраля
5:45 — биг-эйр, женщины.

9 февраля
6:45 — биг-эйр, мужчины.

10 февраля
14:50 — акробатика, микст.

14 февраля
4:30 — слоупстайл, женщины.
15:00 — акробатика, женщины.

15 февраля
4:30 — слоупстайл, мужчины.

16 февраля
15:00 — акробатика, мужчины.

17 февраля
10:20 — ски-кросс, женщины.

18 февраля
4:30 — ски-хафпайп, женщины.
11:05 — ски-кросс, мужчины.

19 февраля
4:30 — ски-хафпайп, мужчины.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022