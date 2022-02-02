Расписание соревнований по фристайлу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фристайлу. В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
5 февраля
15:40 мск — могул, мужчины.
6 февраля
15:40 — могул, женщины.
8 февраля
5:45 — биг-эйр, женщины.
9 февраля
6:45 — биг-эйр, мужчины.
10 февраля
14:50 — акробатика, микст.
14 февраля
4:30 — слоупстайл, женщины.
15:00 — акробатика, женщины.
15 февраля
4:30 — слоупстайл, мужчины.
16 февраля
15:00 — акробатика, мужчины.
17 февраля
10:20 — ски-кросс, женщины.
18 февраля
4:30 — ски-хафпайп, женщины.
11:05 — ски-кросс, мужчины.
19 февраля
4:30 — ски-хафпайп, мужчины.
Комментарии
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