Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по конькобежному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 14 комплектов медалей.
Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля
11:30 мск — 3000 м, женщины.
6 февраля
11:30 — 5000 м, мужчины.
7 февраля
11:30 — 1500 м, женщины.
8 февраля
13:30 — 1500 м, мужчины.
10 февраля
15:00 — 5000 м, женщины.
11 февраля
11:00 — 10 000 м, мужчины.
12 февраля
11:53 — 500 м, мужчины.
13 февраля
16:56 — 500 м, женщины.
15 февраля
11:28 — командная гонка преследования, женщины.
11:47 — командная гонка преследования, мужчины.
17 февраля
11:30 — 1000 м, женщины.
18 февраля
11:30 — 1000 м, мужчины.
19 февраля
11:30 — масс-старт, мужчины.
12:00 — масс-старт, женщины.
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