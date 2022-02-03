Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по конькобежному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 14 комплектов медалей.



Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля

11:30 мск — 3000 м, женщины.



6 февраля

11:30 — 5000 м, мужчины.



7 февраля

11:30 — 1500 м, женщины.



8 февраля

13:30 — 1500 м, мужчины.



10 февраля

15:00 — 5000 м, женщины.



11 февраля

11:00 — 10 000 м, мужчины.



12 февраля

11:53 — 500 м, мужчины.



13 февраля

16:56 — 500 м, женщины.



15 февраля

11:28 — командная гонка преследования, женщины.

11:47 — командная гонка преследования, мужчины.



17 февраля

11:30 — 1000 м, женщины.



18 февраля

11:30 — 1000 м, мужчины.



19 февраля

11:30 — масс-старт, мужчины.

12:00 — масс-старт, женщины.