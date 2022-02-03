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Конькобежный спорт, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по конькобежному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 14 комплектов медалей.

Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля
11:30 мск — 3000 м, женщины.

6 февраля
11:30 — 5000 м, мужчины.

7 февраля
11:30 — 1500 м, женщины.

8 февраля
13:30 — 1500 м, мужчины.

10 февраля
15:00 — 5000 м, женщины.

11 февраля
11:00 — 10 000 м, мужчины.

12 февраля
11:53 — 500 м, мужчины.

13 февраля
16:56 — 500 м, женщины.

15 февраля
11:28 — командная гонка преследования, женщины.
11:47 — командная гонка преследования, мужчины.

17 февраля
11:30 — 1000 м, женщины.

18 февраля
11:30 — 1000 м, мужчины.

19 февраля
11:30 — масс-старт, мужчины.
12:00 — масс-старт, женщины.

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