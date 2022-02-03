Расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом виде спорта будут разыграны пять комплектов медалей.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
5 февраля
14:35 — трамплин HS-109, женщины.
6 февраля
15:00 — трамплин, HS-109, мужчины.
7 февраля
15:51 — командные соревнования, финал.
12 февраля
15:00 — трамплин HS-140, мужчины.
14 февраля
15:06 — командные соревнования, мужчины, финал.
В состав мужской сборной России вошли Евгений Климов, Илья Маньков, Данил Садреев и Роман Трофимов. Женская команда будет представлена Ириной Аввакумовой, Александрой Кустовой, Ирмой Махиней и Софьей Тихоновой.
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