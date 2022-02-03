Расписание соревнований по скелетону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по скелетону. В этом виде спорта будут разыграны два комплекта медалей.
Скелетон. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
11 февраля
16:55 мск — мужчины, четвёртая попытка.
12 февраля
16:55 — женщины, четвёртая попытка.
Изначально в состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Однако Трегубов и Семёнов будут вынуждены пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Их заменили Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Соревнования пройдут в cанно-бобслейном центре Сяохайто, расположенном в районе Яньцин.
- 3 февраля 2022
-
22:27
-
22:27
-
22:08
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:17
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:23
-
20:17
-
20:04
-
19:46
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:52
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
17:17
-
17:02