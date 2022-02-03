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Скелетон, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по скелетону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по скелетону. В этом виде спорта будут разыграны два комплекта медалей.

Скелетон. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Расписание соревнований
11 февраля
16:55 мск — мужчины, четвёртая попытка.

12 февраля
16:55 — женщины, четвёртая попытка.

Изначально в состав сборной России по скелетону на Олимпиаду в Пекине вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Однако Трегубов и Семёнов будут вынуждены пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Их заменили Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Соревнования пройдут в cанно-бобслейном центре Сяохайто, расположенном в районе Яньцин.

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