Губерниев прокомментирует церемонию открытия ОИ, соревнования по биатлону и лыжам

Сотрудник ВГТРК Дмитрий Анисимов в своём «Фейсбуке» рассказал, кто из комментаторов будет работать на различных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай). По словам Анисимова, Дмитрий Губерниев прокомментирует церемонию открытия Олимпийских игр. Кроме того, он будет работать на соревнованиях по биатлону и лыжам.



Фигурное катание будут комментировать двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионка мира Мария Петрова и комментатор Андрей Журанков.



Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Соревнования пройдут на фоне жёстких мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. По прилёте в Пекин спортсмены и члены команд сдают тесты на COVID-19.

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