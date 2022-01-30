Нужно ли менять заболевшую Васнецову на Буртасову на Олимпиаде?
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Сегодня, 30 января, стало известно, что в сборной России по биатлону выявили случай заражения коронавирусом. Два положительных теста на коронавирус сдала биатлонистка Валерия Васнецова. Сама спортсменка уже сообщила, что пропустит Олимпийские игры из-за заражения.
В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что организация направила запрос оргкомитету Олимпийских игр по поводу замены Васнецовой на Евгению Буртасову (Павлову), которая в настоящее время выступает на чемпионате Европы. Если будет положительное решение, то Буртасова может прилететь в Пекин.
В связи с этими новостями «Чемпионат» проводит опрос. Нужно ли менять Васнецову на Буртасову?
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