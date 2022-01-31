Дисквалифицированный за симпатии к китайцам арбитр включён в состав судейской коллегии ОИ

Китайский арбитр Хон Фенг, которого ранее дисквалифицировали за симпатии к китайским фигуристам, включён в состав судейской коллегии Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Его включили в технический судейский комитет, сообщает Reuters.
В июне 2018 года Фенга отстранили на год, посчитав, что он действовал предвзято на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Тогда китайский арбитр не признал свою вину. Теперь специалист значится в списке как технический контролёр. Эта должность предполагает надзор над техническими специалистами. Фенг сможет предлагать внесение корректировок в оценки уровня сложности того или иного элемента.
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.
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