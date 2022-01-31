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Ишмуратова оценила шансы российских биатлонистов на успех в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Ишмуратова оценила шансы российских биатлонистов на успех в эстафете на Олимпиаде в Пекине
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова оценила перспективы сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Ишмуратова призвала не делать выводов по второму месту мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Неправильно ориентироваться на последний этап Кубка мира, который пропустили очень многие лидеры. И понятно, что в эстафетных гонках выступали далеко не те составы, которые побегут на Олимпийских играх. Норвежская команда выступала довольно-таки сильным составом, и она привезла нам две с половиной минуты. Вы сами понимаете, что шансов у нас мало. У женщин тоже. Конечно, с заходом на штрафные круги мы ничего не поймаем. То есть будем ориентироваться на то, что промахнутся соперники и дадут шанс», — сказала Ишмуратова в эфире телеканала «Звезда».

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