Елена Буянова: окрылённость Кондратюка после чемпионата Европы сыграет в его пользу

Российский тренер Елена Буянова поделилась мнением о том, кого из мужчин нужно включить в сборную России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Эксперт предложила кандидатуру чемпиона Европы Марка Кондратюка. Также Буянова высказалась о замене Михаила Коляды на Евгения Семененко. Коляда не смог полететь в Пекин из-за коронавируса.

«Я не могу быть до конца объективна в этом вопросе, поскольку Марк — наш спортсмен, он вырос в ЦСКА. Но его плюсы в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя.

Во-вторых, Марк — очень эмоциональный спортсмен. Его окрылённость после победы на чемпионате Европы тоже, думаю, сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Это было видно ещё год назад, на кубке Первого канала.

Но хочу сказать, что Коляда — это, конечно же, большая потеря. Вытаскивать любые соревнования проще в паре. И Мише, на мой взгляд, всегда было сложнее, чем другим. Он глубоко ответственный парень, принимает на себя очень много и очень сильно внутри всё это переживает. Такой стопроцентный питерец. Если бы относился ко всему более спокойно, ему бы это помогло», — цитирует Буянову «RT на русском».