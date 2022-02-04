Расписание соревнований на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 5 февраля

Завтра, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны первые комплекты медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля. 1-й день — 6 комплектов медалей

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км.

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.

12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км.

14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал.

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.

Женская сборная России по хоккею проведёт матч группового этапа с командой США. Начало — в 16:10 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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