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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине, расписание соревнований, 5 февраля, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 5 февраля
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Завтра, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны первые комплекты медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
5 февраля. 1-й день — 6 комплектов медалей
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км.
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км.
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал.
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.

Женская сборная России по хоккею проведёт матч группового этапа с командой США. Начало — в 16:10 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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