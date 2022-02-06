Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 7 февраля

Завтра, 7 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

7 февраля. 3-й день — 9 комплектов медалей

7:00. Сноуборд, слоупстайл, мужчины.

7:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины.

7:30. Фигурное катание, командные соревнования.

9:30. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины.

11:30. Конькобежный спорт, 1500 м, женщины.

12:00. Биатлон, индивидуальная гонка, женщины.

15:41. Шорт-трек, 500 м, женщины.

15:51. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования.

15:52. Шорт-трек, 1000 м, мужчины.

Фигурное катание

4:15. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа.

5:30. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец.

6:35. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.

Хоккей. Женщины

7:10. Группа A. 4-й тур. Россия — Канада.

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