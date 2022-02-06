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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 7 февраля, 3-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 7 февраля
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Завтра, 7 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
7 февраля. 3-й день — 9 комплектов медалей
7:00. Сноуборд, слоупстайл, мужчины.
7:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины.
7:30. Фигурное катание, командные соревнования.
9:30. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины.
11:30. Конькобежный спорт, 1500 м, женщины.
12:00. Биатлон, индивидуальная гонка, женщины.
15:41. Шорт-трек, 500 м, женщины.
15:51. Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования.
15:52. Шорт-трек, 1000 м, мужчины.

Фигурное катание
4:15. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа.
5:30. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец.
6:35. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.

Хоккей. Женщины
7:10. Группа A. 4-й тур. Россия — Канада.

Полное расписание Олимпийских игр в Пекине

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