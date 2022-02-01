Депутат Свищёв: Россия должна быть в тройке лидеров общего медального зачёта Олимпиады

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что сборная России, по его мнению, должна занять место в первой тройке в неофициальном медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине.

«Олимпийский комитет и министерство ведут статистику, анализируют, смотрят по предыдущим чемпионатам и Олимпиадам. Станислав Поздняков сказал, что мы ждём от наших спортсменов не менее 30 медалей — его мнение компетентно, ему можно доверять. Мы все очень хотим, чтобы наши спортсмены завоевали на Олимпийских играх как можно больше медалей. Надеемся на те медали, которые традиционно забирают наши спортсмены в профильных видах спорта, а также на приятные сюрпризы. Не хотелось бы ничего уступать в традиционных видах спорта. Наши спортсмены всегда выглядят достойно: Россия чётко и плотно идёт в лидерах.

Россия должна быть в тройке лидеров в общем медальном зачёте. Понятно, что Олимпиада проходит в Пекине, китайцы являются лидерами. На зимних Олимпиадах часто лидирует Норвегия — хотя это немного непонятная для меня вещь. Россия точно должна быть на втором или третьем месте. Каждый день буду просыпаться и проверять медальный зачёт, следить за новостями. Главное, чтобы наши спортсмены побеждали. Мы все их любим, переживаем, болеем и надеемся на самые высокие результаты», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.