Светлана Журова объяснила, как должен выбираться знаменосец на Олимпиаду-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как должен быть выбран знаменосец сборной России для участия в церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине, запланированной на 4 февраля. По словам Журовой, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд вполне может стать знаменосцем.
«Вик Уайлд — двухкратный олимпийский чемпион, классный парень. Когда определяем знаменосца, говорим о качествах, но тут очень важен момент — когда у спортсмена соревнования. Возможно, кого-то выберут, а человеку завтра выступать. Нести флаг — гордость, в этот раз церемония будет непростой из-за ограничений. Я руководствовалась бы не только званиями, но и ещё тем, сколько времени останется до стартов.
Я предлагала Сашу Большунова, но не знаю, есть ли близко у него соревнования. Этот фактор важен для меня, наверное, мыслю как тренер (смеётся). Обычно старались выбрать знаменосца, старты которого не сильно близко к открытию ОИ. У Вика Уайлда старт вроде бы не пятого, так что было бы символично. Недавно виделись с ним, он очень хорошо говорил про Россию, участвует во многих мероприятиях, снимается в роликах. Благодарит Россию, что достиг такого результата», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 февраля 2022
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