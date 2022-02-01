Российский чемпион ОИ рассказал, как общается с украинским шорт-трекистом
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал, как общается с украинским шорт-трекистом Олегом Гандеем. Спортсмены готовятся к Олимпиаде-2022 в Пекине.
«С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически тренируемся вместе. У нас очень близкие отношения, дружеские. Проблем в общении не возникает.
Олег всегда мне говорит: «Сэм, не обращай внимания, это политика». Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется — может, я не прав, — что мы братские народы, у нас всё-таки одна кровь», — приводит слова Елистратова «РИА Новости Спорт».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.
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